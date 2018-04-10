T24 LogoT24 Logo
Haberler

Devlet Bahçeli: Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar

10 Nisan 2018 14:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türk gençliği deizme kayıyormuş. Yani Allah'a inanan ama dine inanmayan bir inanca yöneliyormuş, hangi delillerle bu sonuca ulaşıldı? Türk gençliğinin deizme kaydığını söyleme densiz bir uydurmadır. Türk gençliği bu tezi çürüten bir asalete sahiptir. Türk gençliğinin itham edilmesi ayıptır. Temiz bir vicdanla düşünenler gerçekleri görecektir. Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizim karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar. Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler. "

ETİKETLER

devlet bahçelideizmtbmmmhp

Diğer Videolar

'Beethoven'in Aydınlık Dünyası' temalı İstanbul Müzik Festivali'nde Bebeklere Beatles projesi de yer alacak

Mersin'de sağlıkçılardan kısa süreli iş bırakma eylemi

'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten atan, tepki gösteren yolcuyu da darp eden otobüs şoförü uzaklaştırıldı

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde

16. duruşma yarın; işte 7 yıldır adalet aranan Berkin Elvan davasının 2 dakikalık özeti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24