Devlet Bahçeli: Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türk gençliği deizme kayıyormuş. Yani Allah'a inanan ama dine inanmayan bir inanca yöneliyormuş, hangi delillerle bu sonuca ulaşıldı? Türk gençliğinin deizme kaydığını söyleme densiz bir uydurmadır. Türk gençliği bu tezi çürüten bir asalete sahiptir. Türk gençliğinin itham edilmesi ayıptır. Temiz bir vicdanla düşünenler gerçekleri görecektir. Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizim karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar. Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler. "