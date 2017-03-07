Devlet Bahçeli: Almanya'nın yolu yol değil, acilen dönmeli!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki bakanın Almanya'da toplantı yapmasının engellenmesine tepki göstererek, "Almanya'nın yolu yol değildir, acilen dönmelidir. Bu sözüm aynı zaman diğer ülkeler için geçerlidir. Almanya'da varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizin, gelişmelerden şikayetçi oldukları da açıktır. Tüm dünya bilsin, tüm dünya aklında tutsun; Türk milleti birdir, düşmanca tutumlara karşı tek bilek, tek sestir. Avrupa duy sesimizi, bu ses Türklüğün bitmeyen kudret sesidir. Merkel yanlıştan dönüşten yaparak gerilimden kaçınmalıdır. Bu yol bulunamıyorsa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Kendi söküğümüzü dikmekten çekinmeyiz" dedi.