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Deve kuşunun midesinden çıkanlar: Bıçak, çivi, çakmak, plastik boru ve çeşitli yabancı cisimler

Başarılı süren ameliyat sonrası Dicle isimli deve kuşu sahibine teslim edildi

16 Ekim 2021 11:25

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir kişi, beslediği deve kuşunun bıçak yuttuğu şüphesiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne getirilerek ameliyat ettirdi.

Silopi ilçesinde geçim kaynağı olarak beslediği 2 yaşındaki deve kuşunun kilo almadığını ve kaybolan bıçağını yuttuğu şüphesiyle Diyarbakır’a getiren Ahmet Orak, adını Dicle koyduğu kuşun muayenesi yapıldı. Muayene sonrası midesinde çeşitli yabancı cisimlerin olduğunu öğrenen Orak’a ameliyat yapılarak midesinin temizlenmesi gerektiği söyledi. Ameliyatı kabul eden Orak, deve kuşunu Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dali Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla’ya teslim etti.

Yaklaşık bir saat süren ameliyat sonrası deve kuşunun midesinde bıçak, çivi, çakmak, plastik boru ve çeşitli yabancı cisim çıkartıldı. Başarılı süren ameliyat sonrası Dicle isimli deve kuşu sahibine teslim edilerek Şırnak’a doğru yola çıktı.

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