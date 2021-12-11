Bir anda su yüzeyinde beliren devasa caretta caretta kıyıya çıkarıldı

Hatay'ın İskenderun sahil kıyısında bir anda denizin üzerinde devasa bir caretta caretta belirdi, hareketsiz durduğunu görenler, durumu yetkililere haber verdi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan caretta carettanın ölü olduğu tespit edildi.

İskenderun sahil kıyısında bir kaplumbağanın denizin üzerinde bir anda yüzeye çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaplumbağanın nesli tükenmekte olan caretta caretta olduğunu tespit etti.

Görevlilere teslim edildi

Dalgıçların yardımı ile kıyıya çıkarılan caretta caretta, incelenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Caretta carettanın taşınmasına yardım eden balıkçılar da hayvanın sırtında parçalanma olduğunu belirterek gemi pervanesinin çarpmış olabileceğini söyledi.

Kaplumbağayı görüp yetkililere haber veren Havva Yiğit, olayla ilgili şunları söyledi:

"Sahilde oturuyorduk, bir anda suyun altından çıktı. Su ürünleri fakültesine haber verdik. Onlar da sahil güvenliği yönlendirdiler. İlgileniyorlar ama inşallah yaşıyordur."



