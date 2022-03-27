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DEVA Partisi Sözcüsü Şahin seçim yasası teklifini değerlendirdi: İktidar kazdığı tuzağa düşecek

"Bu düzenleme yeni kurulan partilerin önünü kesmek için yapılmış bir düzenleme"

27 Mart 2022 15:15

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bu hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen seçim yasası değişikliğinin amacının “Altılı ittifakı” bölmek olduğunu ancak iktidarın bu çabasının tam tersine safların sıkılaştırılmasına yol açtığını söyledi.

Anayasa Komisyonu’ndan alel acele 17 saatte geçirilen seçim yasası değişikliğini KRT TV’de yayınlanan 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında değerlendiren Şahin, altı partinin birlikte hareket etme iradesinde olduklarını vurguladı. İdris Şahin, özetle şunları söyledi:

“İktidar, DEVA Parti açısından yapılan bu düzenlemeyi safları daha da sıklaştırmamız gerektiğini bize hissettirdi. Bizim açımızdan şunu ifade edeyim; o masaya oturmadan önce kendi içimizde derin tartışmalar yaptık, oturalım mı oturmayalım mı, diye. Ama oturduktan sonra artık kendi irademizle bundan sonraki süreci yürütemeyiz; bir kolektif akılla, altılı masadan çıkacak karara göre yol yürümekle yükümlü olduğumuzu bilerek oturduk. Şu an o sinerjiyle hareket ediyoruz. Hazırladıkları yasa teklifinin tuzağına da önce MHP ardından da AK Parti düşecek. İktidar partileri inişte, muhalefet partileri çıkışta. Dolayısıyla bu masa başında yapılan mühendislik faaliyetlerinin hiçbiri sandıkta karşılığını bulmayacak. Onlar kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Bu düzenleme yeni kurulan partilerin önünü kesmek için yapılmış bir düzenleme.”

Altı parti olarak seçimlerin ruhuna aykırı davranış sergileyenin karşısında duracaklarını belirten Şahin, AKP'li arkadaşlarına şöyle seslendi:

“Çöküşün ortağı olarak özellikle 2018’den beri şu gidişata dur demeyen bir anlayışın sonradan gelip katkı vereceğim demesinin anlamı yok. Seçim kararı verilmeden önce gelirlerse bir kıymeti vardır, seçim kararı verildikten sonra kopuşların hiçbir kıymeti ehemmiyeti yoktur.”

altılı ittifakdeva

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