DEVA Partisi’nden ‘Sevgililer Günü’ göndermesi; 'Vergililer Günü'

DEVA Partisi, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Vergililer Günü" benzetmesi yaparak hükümeti eleştirdi. Telefon ve otomobil satışından alınan yüksek oranlı vergilere dikkat çeken DEVA Partisi, "Bir gün devletin peşinden alacaklı gibi koştuğu bugünler bitecek. Sevgililer günü, vergililer günü olmaktan çıkacak” mesajıyla 'yüksek vergilere' dikkat çekti.

Videoda hediyelerden gelecek vergi oranları da gösterilerek, "Ne alırsan al ben vergime bakarım, yüksekten yüksekten toplarım" denilerek vergi oranları eleştiriliyor. Video, gelire göre "adil vergilendirme" yapılabileceği mesajı ile sona eriyor.