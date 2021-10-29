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DEVA Partisi'nden '29 Ekim' videosu: Bahçeli cumhuriyet, Mithat Sancar ve Pervin Buldan cumhuriyet; hepimiz cumhuriyet

29 Ekim 2021 12:06

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 29 Ekim dolayısıyla paylaştığı videoda "Bahçeli cumhuriyet, Mithat Sancar ve Pervin Buldan cumhuriyet; hepimiz cumhuriyet" dedi. 

DEVA Partisi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılına özel bir video paylaştı. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda birlik ve beraberlik mesajı verildi. 

Partinin sosyal medya hesabında paylaşılan videoya "Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz. 98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim. Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz. Kutlu olsun!" notu düşüldü. 

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