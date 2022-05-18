DEVA Partisi'nden Metaverse'te ilk miting: "Türkiye’yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metaverse'de miting düzenledi. Dünyanın ilk Metaverse mitingi olma özelliğini taşıyan buluşmada Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, dünyadaki dijital gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye’yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız" dedi.

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz. Metaverse’deki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. Ethereum blokzincirinde sizlerle ilk biz buluşuyoruz

Teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Bilişsel dünyaya hızla adapte olup gençlerin önünü hızla açmalıyız.

Gençlik Eylem Planımız hazır. Gençlerin, gençler için hazırladığı eylem planımızı çok yakında paylaşacağız.

Türkiye’yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız.

Liselerde seçmeli olarak yapay zekâ, girişimcilik ve siber güvenlik gibi dersler açacağız.

Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz.

25 yaşın altındaki tüm gençlere, internete bedava erişim hizmeti sunacağız.

Batıya bakıyorum, hızla ilerleyen Asya’ya bakıyorum. Oradaki gençler bizim gençlerimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar. Ben bu durumu içime sindiremiyorum. Oralarda devlet, gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak bir ortam sağlıyor.

Gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahammül edemiyorlar. Çünkü demokrat bir zihniyete sahip değiller.

K-Pop konserinin iptal haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Arkadaş, elin Koresindeki müzik grubundan da mı korkuyorsunuz ya?

Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın önceden duyurulmuş konserleri iptal edildi. Seçim günü derin bir nefes alacağız. DEVA Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak. Müzikler susturulamayacak. Her dilde özgürce şarkılar söylenecek."