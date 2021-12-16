Deva Partisi lideri Babacan: Faiz talimatla düşmez

Deva Partisi lideri Ali Babacan twitter hesabından bir video paylaştı. Video da Babacan hükümetin faiz politikalarını eleştirdi.

Babacan, ''Eylül ayında Merkez Bankası faizi indirince kur arttı enflasyon arttı. Hep beraber gördük mü gördük. Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirince ne oldu? Kur yine arttı, enflasyon yine arttı. Kasım'da üçüncü kez Merkez Bankası yine faiz indirdi, yine kur arttı yine enflasyon arttı. Üç kere denediniz. Faiz talimatla düşmez. Bunlar ne yapıyor? Benzine kibrit çakıyorsunuz, patlayarak yanıyor. 'Allah allah böyle olmaması lazımdı'. İkinci ay 'Benzine kibrit çakıyorsunuz, patlayarak yanıyor.' Allah aşkına anlamıyor musunuz diye buradan ben soruyorum kendilerine. Daha görmüyor musunuz, anlamadınız mı, öğrenmiyor musunuz? Niçin tekrar tekrar bu ülkeye zarar veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.