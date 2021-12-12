Deva Partisi Lideri Babacan: Ekonomiden o kadar bağımsızlar ki anlamıyorlar

Deva Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Video da Babacan üniversite öğrencisi bir genç ile ekonomi üzerine konuştu. Babacan, "Hükümet kurun artmasından memnun, biz rekabetçi kur istiyoruz diyor." diyerek dolar kurunun yüksekliğinden eleştirdi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda ülkeyi yönetenler toplumdan tamamen kopmuş durumda. Bu sorunları görmüyorlar, duymuyorlar. Genel anlamda ülkenin içine düştüğü bu krizden ülkeyi nasıl çıkaracaklarına dair de bir fikirleri yok. Bilinçsiz, akıl dışı, bilim dışı uygulamalarla maalesef bu hale getirdiler. Nasıl bu krizden çıkacaklarını da şimdi bilmiyorlar. Üzülerek söylüyorum ki seçime kadar da bu işin düzeleceği yok. Çünkü öyle bir kadro ve akıl yok" ifadelerini kullandı.