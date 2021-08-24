DEVA Partisi: İktidar olunca göçmenlerin geri dönüşünü sağlayacağız

DEVA Partili Candan Karlıtekin, son haftalarda gündemin önemli konu başlıklarından birini oluşturan düzensiz göçmen sorununa ilişkin iktidar olduklarında göçmenlerin geri dönüşünü sağlayacaklarını söyledi. İktidarın göçmenlerle ilgili bir politikasının olmadığını söyleyen Karlıtekin, sorunun çözümüne ilişkin en önemli sorunlardan birinin Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınmaması olduğunu belirtti.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, partisinin açıkladığı son projelerden biri olan 'Eşitlikçi Kentler' projesinin işleyişi ve hedeflerini, düzensiz göç sorununu ve belediyecilikte yapmayı planladıkları yenilikleri Şirin Payzın’a anlattı.

"Türkiye'nin göçmenlerle ilgili bir politikası yok”

“Bir kere Türkiye'nin göçmenlerle ilgili bir politikası yok” diyen Karlıtekin, partisinin, sınırları güvence altına almak, girişleri durdurmak, düzensiz göçmenleri kayıt altına almak ve şehirlerde göçmenlerin bulunduğu mahallelerin gettolaşmasına izin vermemek önerilerinin olduğunu söyledi. Karlıtekin, Türkiye’deki göçmen nüfusuna dikkat çekerek yaşanan sorunların Avrupa’daki ülkelerden esinlenerek çözülemeyeceğini ifade etti.

“Bizim ülkemize nüfusun yüzde 10’u kadar insan geldi” diyen Karlıtekin, şöyle konuştu:

“Bu gelen insanlarla ilgili bir iskan politikası yok gettolaşma almış başını gidiyor. Bu gettolaşmaya izin vermemek lazım. Kesinlikle bir yere yığılmalarına ve konsantre olmalarına izin vermemeli. Kayıt altına alınmaları lazım. Bu insanlar meslek icra edecekler, bir kere bunu kayıt altına almak gerekiyor. Birçok insan kayıtsız dolaşıyor. Bir şeyi yönetebilmek için önce kayıt altına alacaksınız. Bu insanların birçok ihtiyacı oluyor bunları görmezden geldiğiniz zaman her türlü riski bizzat kendi elimizle davet etmiş oluyoruz. Barınma, geçinme, sağlık gibi problemlerini görmezden geldiğimizde bu problemler kaybolmuyor.”

"İktidar olunca göçmenlerin geri dönüşünü sağlayacağız"

“Birbirinden ayrılmış mahalleler ve öbekler oluşuyor. Bu problemli bir şey. Burada aktif bir politika lazım. Bunu yönetmeniz lazım. Bunun için de bilgi ve belge lazım bu insanların kayıtlı olması lazım. Biz iktidara gelirsek bu insanların gönüllü olarak tekrar güvenliği sağlanmış ülkelerine veya gidebildikleri başka ülkelere gitmeleri için çok ciddi bir politika geliştireceğiz. Bunları entegre edeceğiz gibi peşin bir kabulümüz yok. Ama bütün bunları yaparken de temel insan haklarını ihlal etmeden, hukuka riayet ederek yapacağız. Hayali bir takım projeler değil realist gerçekçi politikalarla bu sorunu çözeceğiz”

"Eşitlikçi Kentler" projesi

Açıkladıkları "Eşitlikçi Kentler" projesini anlatan Karlıtekin, yerel yönetimler başta olmak üzere hayatın her alanında kadınların eşit, adil ve kapsayıcı temsil edilmesini sağlamayı amaçladıklarını ve proje kapsamında ‘tek kapı’ ismini verdikleri bir sistem kuracaklarını söyledi. ‘Tek kapı’ sistemine ilişkin detayları anlatan Karlıtekin, bu sistem kapsamında belediyeye bağlı birimler oluşturulacağını dile getirerek “Kadının her türlü ihtiyacını tek bir birim üzerinden karşılama, işlerini gördürme ve sorunlarını çözme projesi bu” dedi.

Karlıtekin, ‘Tek kapı’ sistemine ilişkin detayları organize sanayi bölgelerinde düşük maliyetli kreşler açmak, kadınların ‘nefes alabileceği’ birtakım birimler, ekonomik ve sosyal olarak özgür kılacak birtakım yapılanmalar, kurmayı planladıklarını ifade ederek “Kadını ekonomik olarak muktedir kılacağız. Karar birimleri arasında yer almasını sağlayacağız ve istihdamda kota uygulaması getireceğiz” dedi.

“Kent insanı zaten bir cenderenin içine alıyor bunu rahatlatmak gerekiyor” diyen Kartlıtekin, Eşitlikçi Kentler' projesinin muhtarlarla etkin işbirlikleri, kendine yeten mahalleler, anadilde hizmet, kendi içinde insanların her türlü imkanı bulabildiği ekosisteme sahip mahalleler yaratacağını söyledi.