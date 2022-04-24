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DEVA Partisi iftarında kavga: Su şişeleri havada uçuştu

Kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

24 Nisan 2022 12:20

İstanbul  DEVA PartiEsenyurt’tasi'nin düzenlediği iftar programında yemek alma nedeniyle çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde düzenlediği iftar programında ortalık adeta savaş alanına döndü. Yemek alma nedeniyle vatandaşlar arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Su şişeleri ve sandalyelerin havada uçuştuğu olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulEsenyurtDEVA PartisiiftarKavgacep telefonukamera

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