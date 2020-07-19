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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın: Hepsi 'Dijital yerli' olan Z kuşağına Netflix sansürünü anlatın bakalım!

19 Temmuz 2020 13:36

DEVA Partisi yöneticilerinin konuşmalarının yer aldığı Deva Kürsü'de konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, X, Y ve Z kuşakları ile ilgili değerlendirmesinde Z kuşağını 'dijital yerli' olarak niteledi ve videoyu alıntılayarak "Netflix sansürünü anlatın bakalım" dedi. 

Dalgın, 'dijital yerli' kavramını şöyle açıkladı; 

"1995-2010 arası doğanlara Z kuşağı deniyor. Z kuşağı denilen arkadaşları diğer kuşaklardan ayıran birkaç faktör var; dijital yerli olmak. Z kuşağındaki arkadaşlarımız teknoloji, internet ve dünyaya bağlılık ile doğar doğmaz tanıştı" dedi. 

"Z kuşağından 13 milyon vatandaşımız var" diyen Dalgın, "Bizdeki 14-25 yaş arası arkadaşlarımızın sayısı AB üyesi 20 tane ülkenin nüfusundan fazla" diye konuştu. 

 Konuşmasını Twitter'dan alıntılayan Dalgın, şunları yazdı;

"15-24 yaş arası 13 milyon vatandaşımız var. 20 tane Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan fazla! Hepsi “dijital yerli” olan bu arkadaşlarımıza sosyal medya yasaklarını, Netflix sansürünü anlatın bakalım! "

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in dijital platform Netflix ile AKP arasındaki pazarlığın restleşmeyle bittiğini iddia etmiş, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir "Ak Partinin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?" diye yazmıştı.

 

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