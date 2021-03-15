Deva Partili Yeneroğlu konvoy görüntülerini paylaştı: "İsrafa tahammülü yokmuş iktidarın; olsaydı nasıl olurdu acaba?"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından aralarında Cumhurbaşkanlığı ve AKP otobüslerinin de yer aldığı uzun bir konvoyun görüntüsünü paylaştı. Yeneroğlu, geçtiğimiz günlerde Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken israfa tahammüllerinin olmadığının vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a göndermede bulunarak "İsrafa tahammülü yokmuş iktidarın. Olsaydı nasıl olurdu acaba?" diye sordu.

Yeneroğlu paylaşımına şu notu düştü;

"İsrafa tahammülü yokmuş iktidarın. Olsaydı nasıl olurdu acaba? Milletimizin çalışmaya, üretmeye, taşın altına elini koymaya dair sorunu yok, ‘efendilerini’ besleme gibi büyük bir sorunu var. Otoriter rejimler hep böyledir, yoksulların sırtında itibarlarından tasarruf etmezler."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, bir süredir konuşulan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklamış ve AKP hükumetinin israfa tahammülü olmadığını belirterek, "İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alım-kiralaması ve temsil harcamalarına sınırlama getiriyoruz" demişti.