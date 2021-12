DEVA Partili Yeneroğlu: AKP milletvekili iken kayıpları sorduğum bir başsavcı, bana 'her devletin bir arka bahçesi olur’ dedi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AKP’de milletvekilliği yaptığı 2017 döneminde kaçırılma ve kayıp olayları ile ilgili bir başsavcı ile yaptığı görüşme sırasında, savcının kendisine “Her devletin bir arka bahçesi olur" dediğini söyledi.

Bugün yayınlanan The World Justice Project’in (WJP) hazırladığı 2021 raporunda yer alan Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde (Rule of Law Index) Türkiye’nin 117. sırada yer almasını değerlendiren Yeneroğlu, “Özelikle son 3 yıla baktığımız zaman gidişat net. 2019 yılında Türkiye yine geri sıralardaydı ancak her yıl Türkiye daha da geriliyor. Yaşadığımız gerçekliği resmetmişler” dedi.

Yeneroğlu, T24'te Murat Sabuncu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Temel Haklar konusunda da dünyanın en gerilerindeyiz"

139 ülke arasında Türkiye’nin ‘hükümet yetkilerinin kısıtlanması’ kategorisinde 134. sırada olduğunu belirten Yeneroğlu, “İktidarın nasıl bir keyfiyetçilik içinde yer aldığını her gün görüyoruz. Bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddiaları hakkında oralı bile olmadıklarını, iktidara yakın kurumlarla ilgili endişe verici iddiaların saçıldığı bir dönemde savcıların oralı olmadığı bir ortamdayız. Bu durumda raporun bu şekilde ortaya çıkması çok normal. Temel Haklar konusunda da dünyanın en gerilerindeyiz. 139 ülke arasında 133. sıraya gerilemişiz. Türkiye’nin bu anlayışla benzer durumdaki ülkelerin liginde yer bulması gerçekten üzücü” diye konuştu.

İktidarın kendi geleceğini kurtarmak adına hukuku ezdiğini dile getiren Yeneroğlu, 2016-2020 arasında 1 milyon 576 bin kişinin ‘terör örgütü üyeliği’ ile suçlandığını hatırlatarak "Bu şekilde devam ederse hukukta son sıralara geleceğiz” dedi.

"İktidar yargı üzerinde baskı kuruyor, yargı iktidarın güdümünde”

Türkiye'nin hukuk ve adalette gittikçe gerilediğini dile getiren Yeneroğlu, "İktidar yargı üzerinde baskı kuruyor, yargı iktidarın güdümünde” derken aynı zamanda Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nin bunu resmettiğini, Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmanın da farklı kesimleri, kendisi dışındaki kesimlere karşı yaşanan adaletsizliklere sessiz kalmaya ittiğini söyledi.

Türkiye’de kötü muamelenin sıradanlaştığını, işkencenin yaygınlaştığını ve soruşturulmadığını söyleyen Yeneroğlu, “İnsan kaçırma vakaları var. Bu insanlar sonradan emniyette karakolda ortaya çıkıyorlar. Anayasa Mahkemesi yakın zamanda bir kişinin işkenceyle tecavüz edilerek öldürüldüğüne yönelik karar verdi. Bunları yaşıyoruz bu ülkede. İktidar bu ülkeyi nasıl büyük kötülüklerle karşı karşıya bıraktığının farkında değil” dedi.

"Başsavcı bana “Her devletin bir arka bahçesi olur’ dedi”

AKP milletvekili iken insan kaybetme vakalarının üstüne gittiğini söyleyen Yeneroğlu, “Bu insanlar eğer ortaya çıkmadığı takdirde bu meseleyi ciddi manada büyüteceğimi söylemiştim. 3 hafta içerisinde bunların tamamı serbest bırakılmıştı. O konularla ilgili de suç duyurusunda bulunmuştum. O suç duyurularının takip edilmemesi üzerine de bir baş savcıyı makamında ziyaret ettim. Bu ziyaret sırasında başsavcı bana “Her devletin bir arka bahçesi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.

"TÜGVA belgeleri; "FETÖ’den hiçbir şekilde ders çıkarılmamış"

TÜGVA ile ilgili tartışmalara ilişkin soruya yanıt veren Yeneroğlu, bu vakıftan masumane bir şekilde yararlanan gençlerin korktuğunu ifade ederek FETÖ ile mücadele yapılan yargılamaları hatırlattı. “Gençler ne yapsın yurtlarında kalıyor. Devlet bütün imkanları ile bu yapıların arkasında toplumu bun yapılara itiyor. Toplum da bunların hizmetlerinden istifade ettiği zaman yine suçlamaya maruz kalacağız endişesi içinde. Demek ki geçmişte FETÖ’den hiçbir şekilde ders çıkarılmamış. FETÖ meselesi 15 Temmuz’la birlikte çıkmadı ki. Ondan önce de bu örgüt kamu imkanlarını kendi mensuplarına kullanıyordu kayırmacılık yapıp devlet içine kendi insanlarını yerleştiriyordu. Bunu da din iman adına yapıyordu. Bu tür yapılara bakıyoruz demek ki hiç ders çıkarılmamış” dedi.

Yeneroğlu, yaşananların iktidarın sonuna yaklaştığının göstergesi olduğunu ve bu yapıların hiçbirinin gizlenemeyeceğini belirterek “Bu gibi suç teşkil eden olgularla karşı karşıya kalan insanlarımızı da cesaretlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

"6 muhalefet partisi ortak bir metin hazırlıyoruz"

Ayrıca 6 muhalefet partisinin TBMM'de yaptığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantısına ilişkin de konuşan Yeneroğlu, 6 muhalefet partisinin ortak bir metin üzerinde çalıştığını ve parti liderlerinin bir araya gelerek ortak bir açıklama ile ortak mutabakat metnini duyuracağını söyledi.

Yeneroğlu, yasama, yürütme, yargı gibi konularda 90'ın üzerinde başlıkta ortak bir mutabakata varıldığını, bunun üzerine ortak bir metin hazırlanacağını ve partilerin genel başkanlarının kamuoyu karşısına çıkarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak bir deklarasyon açıklayacağını belirtti.