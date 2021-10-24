DEVA Partili Çanakçı: Bırakın enflasyonu bu ülkeyi kıtlıkla karşı karşıya bırakacaklar

DEVA Partili İbrahim Çanakçı, ekonomi hakkında yaptığı konuşmada, "Bırakın enflasyonu bu ülkeyi kıtlıkla karşı karşıya bırakacaklar" diye konuştu.

DEVA Partili Çanakçı, Halk TV'de TCMB'nin son faiz indirimi kararı sonrası TL'nin değer kaybetmesi üzerine konuştu. Merkez Bankası'nın yanlış bir karar aldığını ifade eden Çanakçı, "Merkez Bankası bir karar açıklıyor. Metinde küresel enflasyondan bahsediyor, içerideki ekonominin canlılığından bahsediyor, tarımdaki baskılardan bahsediyor. Ondan sonra tutuyor tam tersi bir karar alıyor. Bu çekirdek enflasyon gibi geçici geçici unsurlardan dolayı aldım diyor. Sen burnunun ucunu göremiyorsun" dedi.

"Milletimize ağır bedeller ödetiyor"

Çanakçı ayrı TCM'ye seslenerek şunları söyledi:

"Merkez Bankası'na sesleniyorum, eylülde aynı gerekçelerle bir karar aldın, 10 gün sonra toplam enflasyon yukarıya gitti. Biz senin şimdi neyine güveneceğiz? Milletimize ağır bedeller ödetiyor. Ben de 30 yılın üzerinde kamuda görev yaptım, bu kadar tutarsız, bu kadar temelsiz bir karar görmedim. Siz şimdi enflasyon almış başını gitmiş, resmi rakamların bile tahammül edilebilir yanı yok. Bırakın enflasyonu bu ülkeyi kıtlıkla karşı karşıya bırakacaklar."