Dev Yapı-İş: Kuzey Star Tersanesi'nde zehirlendiği için hareketsiz yatan 2 kişiyi kurtarmaya giden işçiyi de eklektik çarpıyor; akıbetleri ne oldu bilmiyoruz

DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), İstanbul Tuzla'daki Kuzey Star Tersanesi'nde zehirlenen iki işçiyi kurtarmaya giden bir başka işçinin elektrik akımına kapıldığını bildirdi. Sendika, işçilerin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Dev Yapı-İş, Kuzey Star Tersanesi'nde iki işçinin zehirlendiğini, bir işçinin de elektrik akımına kapıldığını söyledi. Tersane içinden, bir işçinin vince alınarak yukarı çıkarıldığında dair görüntüleri de paylaşan sendika, olayın 1 hafta önce yaşandığını bildirdi.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yer Kuzey Star Tersanesi. Zehirlendiği için hareketsiz yatan 2 kişiyi kurtarmaya giden işçiyi de eklektik çarpıyor. Akıbetleri ne oldu bilmiyorum. Tersanede hiç bir şey olmamış gibi üretim son hız devam ediyor. Patronlar için işçinin hiç bir değeri yok, dışarda işsizi çok 1 hafta önce yaşanan olayda işçilerin durumu ne oldu bilmiyoruz, tersanede birçok işçinin haberi yok, haberi olan da işten atılma korkusu ile bir şey söylemiyor. Olayı tesadüfen gören ve cesaretini toplayıp bugün bizimle paylaşan işçi de korktuğu için bugüne kadar bir şey söylememiş.

"Biz işçiler tesadüfen yaşıyoruz"