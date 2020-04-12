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Pazara getirilen turna balıklarını görmek isteyenler sosyal mesafeyi unuttu

12 Nisan 2020 09:41

Erzincan'da bir balıkçı tarafından oltayla yakalanan dev turna balıklarını görmek isteyenler sosyal mesafe kuralını unutarak kalabalık oluşturdu.

Halk pazarı girişinde zabıta ekipleri Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp tezgahlar arasındaki sosyal mesafe kuralına uygunluğu denetledi. Sabahın erken saatlerinde seyyar tablayla pazara dev balıkların gelmesi üzerine vatandaşlar merakla 95 ve 65 kilo ağırlığındaki iki turna balıklarını yakından görüp fotoğraf çektirme telaşına düştü. Balıkları yakalayan balıkçının sosyal mesafeyi ihlal etmeyin uyarılarına rağmen vatandaşlar, balıklarla fotoğraf çektirmek için toplanarak sosyal mesafe kuralını unuttu. 

Bir süre sonra kalabalığın yanına gelen polis ekipleri sosyal mesafe kurallarını vatandaşlara hatırlatarak aradaki mesafeyi sağlamaları uyarısında bulundu. 

 

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