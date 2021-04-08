Dev maça 2 gün var; La Liga'dan 'Kapadokya' görüntülü EL Clasico tanıtımı...

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga'da 30. haftada Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico maçı öncesi Kapadokya'dan görüntüler içeren bir video yayınlandı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<div class="share-icon google-subscribe">\n<p>La Liga'nın internet sitesinde, 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak Real Madrid-Barcelona maçı öncesi dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico hakkında bir tanıtım videosu paylaşıldı.</p>\n<p>Tanıtım görüntülerinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>