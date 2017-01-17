Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için İstanbul'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 366 metrelik geminin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, İtalya'nın Gioia Tauro Limanı'ndan gelen, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için İstanbul'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen, 366 metre uzunluğunda ve 99 bin 180 groston ağırlığındaki Danimarka bayraklı "Gustav Maersk" isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılırken, dev gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-6" ve "Söndüren-7" isimli römorkörler refakat etti.