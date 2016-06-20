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Dev kertenkele eve girmeye çalışırken yakalandı

20 Haziran 2016 21:13

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde yaklaşık 2 metre boyunda dev bir kertenkele eve girmeye çalışırken ev sahipleri tarafından yakalandı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; aile, dev kertenkeleyi kapıya yaslanmış şekilde kuyruğunu öne arkaya sallarken görünce korktu ve paniğe kapıldı. Güçlü arka ayakları üzerinde dururken, ağzıyla kapıyı açmaya çalışan kertenkele kameraya kaydedilirken, belirtilmeyen bir adamın da iple kertenkeleyi yakalamaya çalıştığı görüntülendi. Ailenin köpeğini yemek için eve girmeye çalıştığı tahmin edilen dev kertenkelenin, yakalanıp ormana bırakıldığı belirtildi.

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