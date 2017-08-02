Destici: İslam ülkeleri Katar'a gösterdiği tepkiyi İsrail'e göstermiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı İslam ülkelerinin Kudüs olayında İsrail'e gereken tepkiyi göstermediğini söyleyerek, "Yani Katar'a gösterdikleri tepkiyi, İsrail'e göstermiyorlar" dedi. Eskişehir'in Emek Mahallesindeki BBP Odunpazarı İlçe Teşkilat binası açılışına katılan Mustafa Destici yaptığı konuşmada, geçen Cumartesi kafe işletmecisi ve adamlarının saldırısına uğrayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.