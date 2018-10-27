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Destici: Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer

27 Ekim 2018 15:29

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş'taki duruşmada yumruk yediği iddiasına sert yanıt verdi. Destici, "Yok mahkemeden kovulmuşuz, yok yumruk yemişiz. Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer. Kimin haddinedir bize yumruk atmak. BBP Genel Başkanına kim yumruk atabilir" dedi. BBP Lideri Mustafa Destici, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Ceylan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Destici ve Ceylan, Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Destici'nin eğitimin ve çalışanın yanında durduğunu söyleyen Ceylan, "Bundan sonra da her ihtiyaç olduğunda yanımızda olacağından hiç şüphemiz yoktur" dedi. Mustafa Destici, daha sonra, merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş'ta dün görülen duruşmada yaşananlar konusunda açıklamalarda bulundu. Davada takipsizlik kararları verildiğinde tepki göstermeyen belli çevrelerin takipsizlik kararlarının kaldırılıp, soruşturmaların yeniden başlamasıyla bütün dosyaların birleştirilmesi ve dava açılması sürecinde tepki, kaşıma ve provokasyon yaptığını söyleyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun araştırılması lazım. Biz bunun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Kimlerin bu hadiseyi kışkırttığını ve meseleyi bu noktaya getirdiğini biliyoruz. İyi niyetlerin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Bizim referandumdaki 'Evet' kararımız, ondan sonra başlayan süreç, seçimlerde AKP ile seçim işbirliğimiz ve Cumhur İttifakı içinde yer almamız da birilerini rahatsız etti. Şahsımdan başlayarak partimizi itibarsızlaştırma hareketlerine başladılar. Bu haberlerin nereden servis edildiğini biliyoruz. Mahkeme salonunun içerisinde önceden tezgahlanmış, cep telefonları ile çekilmiş ve kurgulanmış, bir malum haber sitesiyle anlaşılmış, sonrasında utanmazca, hayasızca, ahlaksızca büyük bir iftira atılıyor. Yok mahkemeden kovulmuşuz, yok yumruk yemişiz. Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer. Kimin haddinedir bize yumruk atmak. BBP Genel Başkanına kim yumruk atabilir. Böyle bir şey olabilir mi."

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