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Derya Durmaz'ın ilk uzun metraj projesi 'Amerika Otobüsü', Berlinale'de ödüle layık görüldü

17 Şubat 2017 20:02

Derya Durmaz'ın yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı ilk uzun metraj proje 'Amerika Otobüsü', Berlinale Ortak Yapım Marketi’nde ödül aldı. Durmaz filminde, Batman'da kampta yaşayan Ezidi bir oğlan çocuğunun hikâyesini anlatıyor. Berlinale olarak da bilinen Berlin Uluslararası Film Festivali, Venedik ve Cannes festivalleri ile birlikte Avrupa'nın önde gelen film festivalleri arasında yer alıyor. 1951 yılından bu yana her yıl şubat ayında gerçekleştirilen festivalde, Altın ve Gümüş Ayı Ödülleri dağıtılıyor. (Ayı Berlin şehrinin sembolüdür.)

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yönetmenDerya DurmazAmerika OtobüsüBerlinaleOrtak Yapım MarketiödülEzidi

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