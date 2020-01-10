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Dersim'in kutsalı dağ keçilerini yörenin yaşlıları anlattı: "Xızır'ın davarıdır, vurmayın!"

10 Ocak 2020 16:27

Tunceli/Dersim halkının kutsal kabul ettiği dağ keçileri her yıl kent içinden ve dışından gelen avcılar tarafından hedef alınıyor. Yaşlıların 'Xızır'ın davarı' dedikleri dağ keçileri Aleviler için kutsal kabul ediliyor. Yörenin yaşlıları, dağ keçilerinin avcılar tarafından hedef olmasına tepki gösteriyor. 

Memleketimden İnsan Manzaraları adlı YouTube kanalının hazırladığı videoda, Tunceli/Dersim'deki yaşlılar, doğadaki canlıların kutsallığını ve 'Xızır’ın davarları'nın hikâyelerini anlattı. 

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dersimtunceliükutsaldağ keçileriXızır’ın davarları

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