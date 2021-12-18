Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo: Anneler bebeklere mama yerine lapa, şekerli su vermeye çalışıyor; insanlar öğün atlamaya başladı

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, ekonomik krizle derinleşen hayat pahalılığı karşısında özellikle yoksul insanların yaşadıklarını anlattı. Krizden en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini belirten Foggo, "Anneler mamayı bebeklere bıraktırmaya çalışıyorlar. Onun yerine lapa, şekerli su, pirinç lapası gibi şeyler vermeye çalışıyorlar. Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklarda bodurluk oranı artıyor" dedi.

Beyaz yakalıların da yoksullaştığına dikkat çeken Foggo, "Alışveriş yaptıkları marketleri, yaşadıkları semtleri değiştiriyorlar, güvencesiz ya da beyaz, renkli, mavi yakalı herkeste bir gelecekle ilgili bir kaygı var" diye konuştu.

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, son krizle birlikte günlük güvencesiz çalışan insanların durumunun daha da zorlaştığını belirterek yoksul insanların öğün atlamaya başladıklarını ve kalitesiz gıda tükettilerini belirtti.

Foggo, bu krizden ise en çok kadın ve çocukların etkilendiğini söyledi. Annelerin bebek bezi alamadıklarını aktaran Foggo, "Mama kullanan anneler aslında pandemi döneminde de yaşamışlardı şimdi de mamayı yine bebeklere bıraktırmaya çalışıyorlar. Onun yerine lapa gibi, şekerli su gibi pirinç lapası gibi şeyler vermeye çalışıyorlar" dedi.

Yoksullukla ilgili çalışmalar yürüten ve araştırmalar yapan Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo, hayat pahalılığı nedeniyle özellikle yoksul insanların yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.