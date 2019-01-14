TV5 ekranlarında yayınlanan Ali Bayramoğlu ve Emre Bağce'nin birlikte hazırlayıp sundukları “Serbest Görüş” programında konuşan Bayramoğlu, “HDP'nin sorunu, Türkiyeli olmak ile Kürt hareketi içerisindeki ağır baskıyı yaşıyor olması.” dedi. HDP'nin, hem Kürtlerin ve bölgenin temsili açısından, hem de muhalefetin önemli bir potansiyelini oluşturması açısından kritik bir yerde olduğunu belirten Bayramoğlu sözlerine, “İnşallah demokratik istikamete giderler. Çok ağır baskı altındalar” diyerek devam etti. Demirtaş'ın partiden tasfiye edildiğini söyleyen Bayramoğlu, “Bir anlamda derin HDP Demirtaş'ı tasfiye etti çünkü Demirtaş, HDP'nin Kandil'den de, başka siyasi Kürt örgütlerinden de özerk olmasını savunuyor” dedi.