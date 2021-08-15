Deredeki inşaat suyun rengini değiştirdi; "Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar nasıl içecek?"

Yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini belirten işletmenin ortağı Cihan Karagöz, “Alabalık tesisimizde son 3 ay içerisinde dağdan gelen dere suyunun ciddi anlamda kirlendiğini gördük ve balık ölümleri yaşanıyor. Bu derelerden akan su Sapanca Gölü’ne de akıyor, bu yöredeki insanların içme suyuna karışmakta. Umarım yetkililer bu konuda bir önlem alır. Dere yataklarında devam eden çalışma hepimizi mağdur etti. Balıkların neredeyse tamamı öldü, dolayısıyla bu suyun insan sağlığına da zarar vereceğini düşünüyoruz. Gölde de yarın balık ölümleri başlayabilir” diye konuştu.
Kaynak: DHA