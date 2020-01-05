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Dere kenarına terk edilen at 'Masum' tedavi edilecek

05 Ocak 2020 16:08

Mersin'de dere kenarında hasta ve bitkin halde bulunan ata Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı. 

Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin halde bir atın bulunduğu ihbarını alan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ekipleri olay yerine gitti. Belediye görevlileri, dere kenarındaki atın açlıktan ölmek üzere olduğunu belirledi. Ata Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından 'Masum' adı verilen at, daha sonra Tarsus Hayvan Parkı’na götürülerek tedavi altına alındı. 

İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen atın tedavisi nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı’nda devam edecek. 

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