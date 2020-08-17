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Derdini anlatan engelli vatandaşa, ''Geçim sıkıntısı olan biri için telefon lükse girer'' diyen kişi tepki topladı

Geçim sıkıntısı çeken engelli yurttaşın verdiği röportaj, sosyal medyada gündem oldu

17 Ağustos 2020 12:03

Geçim sıkıntısı çeken engelli yurttaşın verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu. Derdini anlatan yurttaşa yanıt veren kişi, "Geçim sıkıntısı olan bir insan için telefon lükse girer" diyerek cevap verdi.

Yaşanan olayın ardından çok sayıda yurttaş duruma tepki gösterdi.

Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV mikrofonuna konuşan, geçim sıkıntısı çektiğini anlatan yurttaş, ''Ben engelliyim, engelli maaşım dışında bir gelirim yok" diyen vatandaş, 568 lira aldığını belirterek, "560 lira kira veriyorum dört tane çocuğum var. Ekmek almaya param yok. 2011'de kaza geçirdim, elektriğimi 106 liraya kadar devlet karşılıyor. Su borcumu yatıramıyorum. Su borcumu da, komşular sağ olsun yatırıyorlar. İnanın çok zor. Bakın benim telefonum tuşlu telefon" diye isyan etti.

Derdini anlatan yurttaşa bir kişinin verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

"Geçim sıkıntısı olan bir insan için telefon lükse girer. Müslüman aç da kalsa şükretmek zorundadır. Bu cumhurbaşkanı olan kişi ne yapmadı?" diye sordu. 

İşte Twitter'da röportaja dahil olan kişiye gelen tepkiler; 

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