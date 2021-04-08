Derdini anlatan emekli polisten CHP'li Erkek'e: 30 sene dağda bayırda çalış, gel kahvede garsonluk yap; yazık günah!

Yalova'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e derdini anlatan emekli polis, söz verildiği halde 3600 ek göstergelerinin verilmediğini söyledi. İçişleri Bakanı Soylu'nun polislere "Kahramanlarım, aslanlarım" dediğini hatırlatan emekli polis, "Yahu kahramanına, aslanına ekmek vermedikten sonra bunun kahramanlığı aslanlığı nerede kalıyor? Yazık günah ya. Adam gidiyor 30 sene vatan millet için dağda bayırda çalışıyor, sonra gel kahvede garsonluk yap. Git iki bin liraya bekçilik yap. Yazık günahtır. Adalet istiyoruz" dedi.

Türkiye'yi dolaşan CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında Yalova’ya geldi. Muharrem Erkek’e Yalova İl Başkanı Mehmet Gürsel ve görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile partililer de eşlik etti.

"Polisimize üvey evlat muamelesi yapılıyor"

CHP heyetinin dinlediği vatandaşlardan biri de emekli bir polis memuru oldu. Emekli polis, polis memurunun üvey evlat muamelesi gördüğünü belirterek, jandarmaya verilen 3600 ek göstergenin kendilerine verilmediğini ifade etti. Emekli olduktan sonra emniyet hizmetleri tazminatının verilmediğini ifade eden emekli polis, "Yıllarca kahraman gibi terörle mücadele eden, vatan savunmasında görev yapan polis maalesef emekli edildikten sonra muhtaç ediliyor. Biz CHP’den Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, sizlerden bu konun takipçisi olmanızı istiyoruz” dedi.

Muharrem Erkek ise polis memuruna, “Size söz veriyorum genel başkanımız sürekli söylüyor 3600 bir kere ek gösterge kesin verilecek. Emekli polislerimiz, emekli jandarmamız, astsubayımız kesinlikle mağdur etmeyeceğiz” karşılığını verdi.

"300 bin arkadaşımız aileleriyle bunu bekliyor"

Emekli polis memuru ile CHP’li Muharrem Erkek arasında şu diyaloglar yaşandı:

Emekli polis: İki kardeş jandarma ve polis, 1995 yılından beri ayrılmış durumda. Jandarmamıza verildi 3600 ek gösterge, ama polisimize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yazıktır günahtır şu an üç yüz bin polis arkadaşımız aileleriyle 3 milyon insan bunu bekliyor. Biz CHP’den, iktidarımızdan, sizin aracılığınızla bu haklarımızın verilmesini arz ve rica ediyoruz.

Muharrem Erkek: Samimiyetle söz veriyorum. Genel Başkanımız da bu sözü her zaman veriyor. Hiç merak etmeyin mutlaka çözeceğiz.

"MHP iktidar ortağı olduktan sonra maalesef unuttu"

Emekli polis: Mesela MHP eskiden çok gündeme alıyordu, iktidar ortağı olduktan sonra maalesef unuttu. Muhalefetteyken hakikaten sözler veriliyor, ama ne hikmetse iktidar olunduktan sonra bu sözler bir kenara atılıyor. Bunlar bizi derinden üzüyor. Siyaset kurumunu bizim gözümüzde farklılaştırıyor. Yazıktır, günahtır vatan evlatlarını ayrıştırmanın ötekileştirmenin bir anlamı yoktur. Biz herkesi seviyoruz.

Muharrem Erkek: Kimseyi ayrıştırmayacağız, tam bir eşitlik sağlayacağız merak etmeyin Bu konu zaten gündemimizde polislerimiz de emekli olduktan sonra mağduriyete sürüklenmemeli.

"Biz bedel ödedik, hakkımızı istiyoruz"

Emekli polis: 3600 ek göstergeyi jandarmaya verdiniz polisi neden ayrı tutuyorsunuz? Sayın İçişleri Bakanımız her platformda "Kahramanlarım, aslanlarım' diyor. Yahu kahramanına, aslanına ekmek vermedikten sonra bunun kahramanlığı aslanlığı nerede kalıyor? Sen beni Güneydoğu'nun dağlarında terörle mücadele ettireceksin, emekli olduktan sonra, ‘güle güle, (ek göstergeyi) vereceğiz’ diyeceksin. Ondan sonra ‘bugün vereceğiz yarın vereceğiz’ diye beni kandırmayacaksın ya. Biz insanız. Bu memleket için bedel ödedik. Hepimizde sakatlık var vücudumuzda, bedenimizde eksiklik var. Biz bedel ödedik biz hakkımızı istiyoruz.

"Verilmeyen haklarımızın verilmesini istiyoruz"

Muharrem Erkek: Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz arasında bile maalesef ayrımcılık var. Kanun tekliflerimizi bile verdik. Hiçbir ayrım olmayacak emekli polislerimize de haklarını vereceğiz. Gazilerimiz şehit ailelerimiz arasında hiçbir ayrım olmayacak.

Emekli polis: Emekli polislerin gasp edilmiş, verilmeyen haklarının lütfen verilmesini istiyoruz. 3600 ek gösterge olur, emniyet hizmetleri tazminatı olur, aile yardımı olur. Yazık günah ya. Adam gidiyor 30 sene vatan millet için dağda bayırda çalışıyor, sonra gel kahvede garsonluk yap. Git iki bin liraya bekçilik yap. Yazık günahtır. Adalet istiyoruz

Muharrem Erkek: En büyük sorunumuz adalet ve bu adaletsizlikleri büyütüyor. Ama bu sistemi biz yapacağız merak etmeyin.” (ANKA)