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Derbide penaltı krizi!

28 Şubat 2017 00:49

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 12.dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı kırmızıların kontra atağında Sneijder'in ara topuna hareketlenen Yasin Öztekin ceza sahası içinde Beşiktaşlı Atınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından penaltı bekleyen Galatasaraylı oyuncular hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğüyle kararın bu yönde olduğunu düşünüp sevindi. Aynı anda Beşiktaşlı oyuncular da hakemin üzerine yürüyerek pozisyonun aldatmaya yönelik olduğunu ve sarı kart verilmesi gerektiği yönünde tepki gösterdi. İlk olarak penaltı noktasını gösteren Bülent Yıldırım çok tartışılacak pozisyonda yardımcısının uyarısıyla aut kararı verdi. TT Arena'yı dolduran taraftarlarda uzun süre pozisyonda yaşanan belirsizlik nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

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penaltıYasin Öztekinatınçbeşiktaşgalatasaray

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