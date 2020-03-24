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Derbide Fatih Terim'le görüşen Sergen Yalçın: Herhangi bir Koronavirüs belirtim yok ama test yapacağım

24 Mart 2020 08:42

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Koronavirüse dair herhangi bir semptomun kendisinde bulunmadığını ve yarın test yaptıracağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi.

Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini de belirtti.

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