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Derbi sonrası öldüren saldırının görüntüleri ortaya çıktı

08 Aralık 2018 18:05

İstanbul'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini restoranda izleyen Beşiktaş taraftarı 4 kişi maç sonu çıkan kavgada yaralandı. Restoran sahibi ve yanındakiler tarafından kafasına vurulan demir çubukla ağır yaralanan Mehmet Tutulkan (36) bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Tutulkan'ın ölümüne neden olan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz Pazar günü Maltepe Küçükyalı'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Mehmet Tutulkan ve 3 arkadaşı, Beşiktaş -Galatasaray derbisini izlemek buraya geldi. İddiaya göre Beşiktaş taraftarlarının gol sevinci sonrası restoranda tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından restoranda bulunan diğer kişilerin araya girmesiyle ortam yumuşadı. Maç bitiminde restorandan ayrılan Tutulkan ve arkadaşları, kapı önünde saldırıya uğradı. Restoran sahibi Serhan A. ve yanındakiler, Mehmet Tutulkan ile 3 arkadaşına saldırdı. Tutulkan restoran önündeki demir çubuğu alarak kendini korumaya çalıştı. Ancak elindeki çubuğu alan kişiler, Tutulkan'ın başına defalarca vurdu. Olayda yaralanan 4 kişi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ağır şekilde yaralanan Mehmet Tutulkan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti. Mehmet Tutulkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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