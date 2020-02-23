Derbi sonrası Ali Koç tribüne indi; arbede yaşandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası kendisine gösterilen tepki ve edilen küfürlerin ardından tribüne indiğini gösteren görüntüler dolaşıma girdi.

Mağlubiyet sonrası tribünlerden Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'a tepkiler yükselirken, Koç kendisine gösterilen tepki ve edilen küfürlerin ardından protokol tribününden aşağı atladı.

Başkanın girdiği Fenerium Alt E tribününde büyük bir arbede yaşandı.

Koç'un maç sonrası soyunma odasına gittiği öğrenildi.

Karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler de attı.