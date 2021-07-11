T24 LogoT24 Logo
Haberler

Depresyonda olmak: Kendine bir amaç bulup, yatağından kalkabilirsin

11 Temmuz 2021 10:55

Depresyon nedir? Depresyon belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Depresyon, kişinin hayata yönelik ilgisini kaybettiren, benlik değerini azaltan bir duygu durum bozukluğu ve tedavi edilmediğinde yaşam standartlarını önemli ölçüde düşüren bir ruhsal hastalık. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2017'de küresel çapta 322 milyon kişinin depresyondan muzdarip olduğunu açıkladı. Örgütün raporuna göre depresyon, tüm dünyada kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Belirli tanı kriterleri varsa mutlaka tedavi edilmesi gereken depresyon, yardım alınmadığı takdirde intihara uzanan bir sürece neden olabiliyor. İntihar, 15-29 yaş grubundaki tüm ölümler arasında ikinci ölüm nedeni. DSÖ'ye göre her yıl 800 bine yakın kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor, ancak gelişmekte olan ülkelerde depresyon için teşhis ve tedavi alma imkanları oldukça az.

depresyon+90dw

Diğer Videolar

Halde kasalarca kabağı çöpe döktüğü görüntüler tepki çekmişti; "Çürümüştü, yardım istediler, yardım ettim"

AKP'nin kurucu vekillerinden Kemal Albayrak: Bu partide ve o yönetimde görev alanların yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak

CHP'li Ali Öztunç: Erdoğan Bayraktar adeta bazı yolsuzlukları, durumları itiraf ediyor

CHP'li Gürsel Tekin: Seçim barajının yüzde 5 olması gerekiyor ki siyaset özgürleşebilsin

Üç gündür haber alınamayan gencin yakın arkadaşı cinayeti itiraf etti

Tunceli'deki yangında dağ keçilerinin kaçışı böyle görüntülendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24