Depresyonda olmak: Kendine bir amaç bulup, yatağından kalkabilirsin

Depresyon nedir? Depresyon belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Depresyon, kişinin hayata yönelik ilgisini kaybettiren, benlik değerini azaltan bir duygu durum bozukluğu ve tedavi edilmediğinde yaşam standartlarını önemli ölçüde düşüren bir ruhsal hastalık.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2017'de küresel çapta 322 milyon kişinin depresyondan muzdarip olduğunu açıkladı. Örgütün raporuna göre depresyon, tüm dünyada kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Belirli tanı kriterleri varsa mutlaka tedavi edilmesi gereken depresyon, yardım alınmadığı takdirde intihara uzanan bir sürece neden olabiliyor. İntihar, 15-29 yaş grubundaki tüm ölümler arasında ikinci ölüm nedeni. DSÖ'ye göre her yıl 800 bine yakın kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor, ancak gelişmekte olan ülkelerde depresyon için teşhis ve tedavi alma imkanları oldukça az.