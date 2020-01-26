Depremzede Ali Sertkaya: Önceki depremde oluşan hasarı sıvayla geçiştirmeye çalıştılar

Can kaybının 35'e yükseldiği Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından ihmal iddiaları ortaya atıldı. Yıkılan binadan sağ kurtulan ve isminin Ali Sertkaya olduğunu belirten depremzede, 2010'da meydana gelen depremde binanın hasar görmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oturulabilir yönünde rapor verildiğini iddia etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yıkılan Kalay Apartmanı'nda işyeri bulunan Ali Sertkaya isimli depremzede felaketin göz göre göre geldiğini söyledi. Sertkaya, 2010'da Elazığ'da yaşanılan ve 51 kişinin öldüğü 6.0'lık depremde işyerinin bulunduğu Kalay Apartmanı'nın hasar görmesine rağmen bakanlığın oturulabilir yönünde karar verdiğini belirtti.

Depremde komşularını kaybettiğini ifade eden Sertkaya, "Benim işyerim burada. 9 tane makinem vardı hepsi enkaz altında kaldı. Yukarıda Allah var devletimize bağlıyız." dedi.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.