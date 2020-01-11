Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı

11 Ocak 2020 17:07
İstanbul'da hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı.
Kandilli Rasathanesi İstanbul'da hissedilen depremin Marmara denizinde 4,8 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında markette olan vatandaşların panik içinde dışarıya koştukları görülüyor.
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