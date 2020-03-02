Depremin vurduğu Van'da günler sonra mucize; bir oğlak enkaz altından çıkarıldı

02 Mart 2020 11:54
Türkiye’nin İran sınırında 23 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'den 10 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü.
Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra kurtarıldı.
Hemen oğlağın ağzını ıslatmak için kar veren ekipler, daha sonra temin ettikleri sütü içirip sahibine teslim ettiler.
10 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkılmıştı.
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