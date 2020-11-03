Depremin ardından 207 personel ve 53 araçla İzmir'e giden İBB Arama Kurtarma ekibi İstanbul'a dönüyor

Kurtarma ve enkaz çalışmalarına yardım etmek için İzmir'e giden İBB İtfaiyesi ve İSKİ’den oluşan arama kurtarma ekipleri İstanbul'a dönüyor.

Depremde geride bırakılan 92 saatte İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) arama kurtarma ekipleri, yedi vatandaşı enkaz altından yaralı olarak çıkarırken, 36 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye yardıma koşan İBB ekipleri, dört gün boyunca 207 personel ve 53 araçla enkaz çalışmalarında yer aldı.

İBB AKOM’dan paylaşılan rapora göre İzmir Bayraklı’da bulunan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalle’lerindeki enkazların arama kurtarma operasyonlarında görev alan İBB ekipleri, şu zamana kadar 7 vatandaşı enkaz altından yaralı olarak çıkarırken 36 kişinin cansız bedenine ulaştı. Enkaz çalışmaları sonucunda;

İnci Okan isimli 16 yaşındaki bir vatandaş enkaz altından yaralı olarak,

Seher Perinçek ile ikiz kız çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak, oğlu Umut ise cansız olarak,

Ahmet Citim isimli 70 yaşındaki vatandaş yaralı olarak,

İdil Şirin isimli 14 yaşındaki kız çocuğu 58 saat sonra yaralı olarak,

Elif Perinçek isimli 3 yaşındaki kız çocuğu 65 saat sonra yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Depremin ardından 65 saat geçmesine rağmen enkaz altından sağ çıkarılan üç yaşındaki Elif ve onu kurtaran İBB İtfaiye eri onbaşı Muammer Çelik’in parmağını tuttuğu o anlar tüm Türkiye’nin ümit tablosu oldu. Muammer Çelik o anları, “Allah’ım Elif’i bize ve memlekete bağışladı” sözleriyle anlatmıştı.

Gıda kapasitesi 200 kişiye artırıldı

İBB’ye bağlı Lojistik Destek ekipleri, dört mobil büfe ve günlük 8 bin adet mobil malzeme ile (hazır kek, hazır çorba, çay vb) ortalama 2000 kişiye, üç öğün yemek desteğinde bulunuyor. Aynı zamanda, lojistik ekipleri 15 seyyar tuvalet, yedi seyyar duş kabini ile hizmet veriyor.

İBB Park Bahçeler ekipleri de üzerinde 16 tuvalet bulunan 4 karavan ile bölgede hizmet veriyor. İSBAK ekib ise bölgeye götürdüğü jeneratör ve şarj üniteleriyle ile enkazda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin ve vatandaşların telefon şarj ihtiyacını da karşılıyor.

Covid-19 için destek

Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye personelinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle dün saat 23.00’da bölgeye hızlı test kitleriyle beraber 1 ambulans, bir doktor, bir ATT ve 2 şoförden oluşan sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi tarafından personelin muayenesine başlandı. Arama kurtarma ekibinin Covid-19 testlerine devam ediliyor.

İBB'nin Hasar Tespit Ekibi İzmir'de

İBB arama ve kurtarma ekipleri, görevlerini tamamlayıp geri dönme hazırlığı yaparken depremin meydana getirdiği hasar tespit çalışmalarına katılmak için, 20 kişilik teknik ekip ve 10 araçlık yeni bir çalışma grubu da İzmir’e gitti. Alanında uzman ve deneyimli mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan ekip, saha çalışmalarında yer alacak.

İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı toplam 150 personel ve 27 araçla arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan İBB, hasar tespit çalışmaları için de 20 kişilik teknik ekip, 10 şoför ve 10 araç gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, İzmir’deki deprem hasar çalışmalarına destek talebini değerlendiren İBB, alanında uzman ve deneyime sahip, mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan 20 kişilik teknik bir ekip kurdu. Ayrıca ekibin çalışmalarını rahat bir şekilde yürütebilmesi için de 10 şoför ve 10 binek aracı tahsis edildi.