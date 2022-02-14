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Depreme canlı yayında yakalandılar

Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı

14 Şubat 2022 15:18

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Gürcistan Ulusal Sismik İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesinde yer alan Dmanisi kentine bağlı Sameba köyünde yerel saatle 22.25’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin başkent Tiflis’in yanı sıra Ermenistan’ın Gümrü ile Tashir kentlerinde ve Kars’ta da hissedildiği bildirildi.

Gürcistan Ulusal Sismik İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı.
 
Kaynak: İHA
depremgürcistan

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