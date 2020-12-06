Depreme asansörde yakalandılar

Akdeniz açıklarında geçtiğimiz gün saat 15.44'te meydana gelen 81. kilometre derinlik ve 5.2 büyüklüğündeki depreme asansörde yakalanan bina sakinleri o anları çekip sosyal medyada paylaştı. Depremin ardından evlerde meydana gelen ve bazılarında bir elin girebileceği büyüklükte olan yarıklar da vatandaşlar tarafından paylaşıldı. Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde kent merkezine oranla daha fazla hissedilen depremle ilgili herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.

Depremi hisseden özellikle yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları korkuya kapılıp sokağa çıkarken kısa süre evlerine girmediler. Korkan çocuklara yakınları tarafından su içirilirken, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde depremi hisseden vatandaşlar, korkuya kapıldıklarını ve dışarı çıktıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini ve korktuklarını ifade etti.

Yaklaşık 10 saniye süren ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar hem deprem anlarını hem sonrasında evlerde oluşan çatlakları çekip sosyal medyada paylaştılar. Evlerde oluşan çatlaklar ve dökülen sıvaları çeken vatandaşlar, korkularını da dile getirdiler. Depreme bir binanın asansöründe yakalanan bina sakinleri de o anları cep telefonuyla kaydetti. Asansörün otomatik kapısının depremin etkisiyle titreyip çıkardığı ses ve içerde yaşanan panik de görüntülere yansıdı.