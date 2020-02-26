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Depremden kurtardığı eşyaları küle döndü

26 Şubat 2020 18:03

Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremde ağır hasar gören evdeki eşyaların konulduğu çadırda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, tüm eşyalar küle döndü.

Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde Adem Orhan’a ait ev, 25 Ocak’taki Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar gördü. Oturulamaz raporu verilen evden eşyalarını kurtaran Orhan, bahçede kendi kurduğu çadırda eşyaları muhafaza etti.

Orhan’ın eşyalarının bulunduğu çadırda iddiaya göre elektrik nedeniyle yangın çıktı. Gece başlayan yangında tüm çadır kısa sürede alevlere teslim olurken, mahalle sakinleri hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelerek kontrol altına aldığı yangında, çadırda bulunan tüm ev eşyaları yandı. 

Adem Orhan’ın annesi Naciye Orhan ise yangını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğunun tüm eşyalarının yangında yandığını söyleyen anne, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, tüm eşyaları yanan aile yetkililerden yardım bekliyor.




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