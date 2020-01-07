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Depremde minaresi yıkılmıştı; fırtınada da kubbe kaplamaları uçtu

07 Ocak 2020 18:33

İstanbul Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası minaresi yıkılan caminin kubbesi de fırtınadan etkilendi. Kubbenin izolasyon için yapılan sac kaplamasının bir bölümü yerinden çıktı.

40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri 26 Eylül'deki Silivri depreminde yıkılmıştı. Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlenmişti. Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirilmişti. Minarelerin yapımında 14-16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik  demir kullanıldığı belirlenmişti.

Hâlâ minaresiz ve ibadete kapalı halde bulunan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu günümüzde geçerli bina yönetmeliğine uygun olmadığı belirlenirken, akıbetine ilişkin henüz  karar verilememişti.

Kubbe fırtınadan etkilendi 

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle de caminin kubbesinin üzerinde izolasyon için yapılan sac kaplamanın bir bölümü yerlerinden çıktı. O sırada yoldan geçen kimsenin bulunmamasıyla olası bir kaza yaşanmadı. Kubbedeki sac levhaların rüzgarın etkisi ile yerlerinden sökülerek yaya ve hemen yakından geçen D-100 karayolundaki araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle itfaiyeye haber verildi.

Saat 15.30 sıralarında sepetli merdiven aracı ile giden itfaiye erleri, şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya ulaşıp tehlike yaratan parçaları almaya çalıştı. Ancak, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 denemeden de sonuç alınamadı.

İtfaiye ihbardan ihbara yetişmeye çalışırken, Avcılar’da rüzgarın etkisi ile devrilen bacalardan kopan tuğla parçalarının bildirilmesi üzerine itfaiye bunlara da müdahale ederek tehlike yaratan tuğla ve beton parçalarını da indirdi.

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