T24 LogoT24 Logo
Haberler

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltılıyor

10 Aralık 2020 14:07

30 Ekim'deki depremin ardından güvenlik amacıyla tahliye kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında taşınma işlemleri başladı. Binada bulunan eşyalar, başta Kültürkpark'taki fuar holleri olmak üzere birimlerin hizmet vereceği yeni alanlara naklediliyor.

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın da güvenlik nedeniyle tahliyesine karar verildi. Binada hizmet veren birimlere ait mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşya ile arşiv ve evrakın yeni çalışma alanlarına taşınma işlemi başladı. Taşınma işlemi öncesinde binadaki tüm eşyalar tek tek paketlenerek kodlandı ve birimlerin bundan sonra faaliyet göstereceği Kültürpark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası, itfaiye ve zabıta dairelerinin hizmet alanlarına taşınması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, taşınma sürecinin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Başkan Soyer, binanın yıkılacağını açıklamıştı

İzmir Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nın projeleri 1966 yılında düzenlenen “Mimari Proje Yarışması” ile belirlendi. Binanın inşaatı 1968 yılında başladı ancak 1982 yılında açılışı yapıldı. 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından kullanılmayan 38 yıllık binada yapılan teknik incelemeler sonucu az-orta hasarlı olduğu yönünde rapor çıktı ve binanın güçlendirilerek kullanılması önerildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 27 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek, "Belediye Ana Hizmet Binası'nı yıkıp yerine Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak’taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" demişti.

ETİKETLER

izmirdeprembelediyebüyükşehir belediye

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2021

Tunus’ta protestolar şiddetlendi

'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı; YouTuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi

O tekme gündem olmuştu; Rus polis, eylemciyi çiçeklerle ziyaret edip özür diledi

Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada

Sanayi sitesini hortumun vurduğu anlar kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "AKP geldikten sonra teknoloji ilerledi; görüntülü konuşamıyorduk"...

Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Altan’ın açtığı dava, KHK ihraçlarıyla ilgili 'sırları' deşifre etti:...

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Uzaktan çalışma 35 bin ofis çalışanımız...

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne seçilen İrfan Fidan yorumu: Oy veren 107...

İçişleri Bakanı Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "AKP geldikten sonra teknoloji ilerledi; görüntülü konuşamıyorduk"...

Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24