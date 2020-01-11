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Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

11 Ocak 2020 17:36

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında vatandaşlar korkuyla dışarıya çıkarken bir vatandaşın çay servisi yapmaya devam ettiği anlar dikkat çekti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. Vatandaşların deprem sırasında yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Silivri'de depremi hisseden vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı anlar yer alıyor. Bir vatandaşın deprem sırasında çay servisine devam etmesi ise dikkat çekiyor.

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