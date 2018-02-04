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Deposuna giren hırsızlara iş teklif etti: Bizim 5-6 saatte yaptığımız işi 5 dakikada bitirmişler, böyle hızlı elemanlara ihtiyacımız var...

04 Şubat 2018 13:30

İstanbul Bayrampaşa'da işletme sahibi Muzaffer Sevimli, tekstil deposuna giren hırsızların hızlı hareketleri karşısında krizi fırsata dönüştürmek istedi ve iş teklifinde bulundu. Muzaffer Sevimli, "Kimsenin olmadığı anda kapıyı açıyorlar. İçeriye girip 5 dakika içerisinde yani bizim 5-6 tane elemanla bir saatte yapamadığımızı 5 dakika içerisinde yükleyip gidiyorlar. Gelsinler burada işe başlasınlar. Helalinden çalışsınlar daha iyi. Malımızı da versinler, aldıklarını da bıraksınlar gelsinler helaliyle çalışsınlar. Bu kadar hızlı çalışıyorlarsa bizim de böyle hızlı elemanlara ihtiyacımız var" dedi. O anları bir de Beyaz Show'da anlatan Sevimli, hırsızların iş tekliflerine 6 ay sonra cevap verdiklerini ve iş yerini bir kez daha soyduklarını, 50 bin lira da zararda olduklarını söyledi.

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