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Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine selam verdi

24 Aralık 2020 15:55

Antalya’da bir apartmanın deposundan eşyalar çalan hırsızın, bina çıkışında apartman yöneticisiyle karşılaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İstifini bozmadan yürümeye devam eden hırsız, yöneticiye de selam verip olay yerinden uzaklaştı. Görüntüleri izleyen bina sakinleri ise, hırsızın rahat tavırları hakkında “Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu.

İzleyenleri güldüren olay, dün gündüz saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın deposuna giren kimliği belirsiz hırsız, buradan bazı eşyalar alıp bina çıkışına yönlendi. Bu sırada apartman yöneticisiyle karşı karşıya gelen hırsız, hiç istifini bozmadan yürümeye devam etti, yöneticinin yanından geçerken de selam verdi. Apartman yöneticisi durumu süzemezken, hırsız binadan uzaklaştı. Depodan bazı eşyaların çalındığının fark edilmesinin ardından yönetici ve bina sakinleri güvenlik kamerasını inceledi ve gerçekle yüzleşti.

Güvenlik kameralarında apartman yöneticisi ile hırsızın karşılaşma anı görüntülere yansırken, bina sakinleri şüphelinin rahat tavırları karşısına oldukça şaşırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan bina sakinleri, hırsızın rahat tavırlarına ilişkin, “Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu.

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