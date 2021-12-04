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Denizlili pazarcı: "AKP'ye oy vere vere nasırlaştı, bu parmağı keseceğim geliyor şimdi"

"Traktörümü sattım, kurtaramadım kendimi. Şu an tarlayı satılığa çıkarıyorum”

04 Aralık 2021 09:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Denizli’de yurttaşın sorunlarını dinledi. Pazarcı bir esnaf parmağını işaret ederek, “AKP'ye oy vere vere nasırlaştı. Bu parmağı keseceğim geliyor şimdi” dedi.

Çiğ süte yapılan zamdan henüz yararlanamadığını söyleyen bir kadın ise, “Bizden orası, burası vergi kesecek. Ondan sonra 1 lira 2 lira elimize geçecek. Nasıl bizim karnımız doyacak” diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Karaca, seçim bölgesinde Kale ilçesindeki semt pazarını gezdi. Esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinleyen Karaca’ya bir ayakkabıcı satıcısı, “Bundan iki ay önce 75 liraya sattığım ayakkabıyı şu an 95 lira civarında” dedi.

Bir pazarcı esnafı ise, “Geçen hafta 5 bin 600 lira borcum vardı Ziraat Bankası’na. Bugün ödemeye gittim 9 bin lira hesap çıkardılar. Bir haftada! Benim traktörüm vardı. Traktörümü sattım, kurtaramadım kendimi. Şu an tarlayı satılığa çıkarıyorum” dedi. Karaca ise, “Gidip beşli çetenin, Cengiz Holding’in vergi borçlarını sileceğine çiftçinin faiz borcunu sileceksin” diye karşılık verdi.

Gülizar Biçer KaracaDenizliAKP'ye oy vere vere nasırlaştı

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