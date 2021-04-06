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Denizli'ye, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda dünya ikinciliği

06 Nisan 2021 12:56

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda dünya ikincisi ödülü aldı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olmasının ardından dünya sıralaması açıklanan yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle dünyada ikinci oldu. 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'nın katılımıyla gerçekleşen törende Doğa ve Çevre Programcısı Güven İslamoğlu iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzlukları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

"Mesele gezegenimizi kurtarmak değil kendimizi kurtarmaktır"

Geçmişte Dünya'nın beş kez yok oluş yaşadığını ve 6'ıncı yok oluşa doğru gidildiğini söyleyen İslamoğlu, aşırı nüfus, yaşam şekli, fosil yakıtlara bağımlılık ve beslenme şeklinin ekolojik yıkım örneklerinden birkaçı olduğunu dile getirdi. 

Dünya'da son 100 yılda 4 milyar yıllık mirasın yok edildiğini belirten İslamoğlu, 2050 yılında dünyadaki ortalama sıcaklığın 17 dereceye yükseleceğini öngörerek, doğa ve çevreye verilen zararı azaltacak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, iklim değişikliği ve daha az tüketim gibi önlemleri, detayları ile anlattı. 

"İklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, iklim değişikliğinin dünyanın ve dolayısıyla tüm insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu sorunun önüne geçilmediği takdirde yıkıcı etkilerinin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Zolan şunları kaydetti:

"Türkiye'de iklim değişikliği eylem planını yapan 3. Büyükşehir Belediyesi olmanın mutluluğunu, hayata geçirdiğimiz ''Su Yönetimi ve İklim Değişikliği'' projeleriyle de dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Denizlimize güzellikler katmaya, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeye devam edeceğiz inşallah" 

WWFGüven İslamoğluDenizliOsman ZolanDünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı

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